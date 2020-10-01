Петербургский суд арестовал мундепа, зверски убившего свою жену
Зеленогорский райсуд Санкт-Петербурга арестовал муниципального депутата элитного внутригородского поселка Комарово Игоря Шокина, обвиняемого в убийстве своей жены
Зеленогорский райсуд Санкт-Петербурга арестовал муниципального депутата элитного внутригородского поселка Комарово Игоря Шокина, обвиняемого в убийстве своей жены.
По версии следствия, 28 сентября Игорь Шокин, находясь в доме по улице Васильева в Комарово, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к супруге нанес ей не менее 11 ударов колюще-режущим предметом в область головы и туловища.
Женщина от полученных ранений скончалась на месте происшествия, а ее супруг пытался уничтожить следы преступления и скрыться.
«Фонтанка» сообщает, что Шокин при нападении на свою жену использовал нож, ложки, вилки и камень. В области головы женщины судмедэксперты нашли две ложки, а еще одну нашли во время рентгена в голове погибшей. Во рту у Татьяны Шокиной был кляп и камень, в ране на шее осколки от окна, на которое она упала. Кроме того на теле погибшей нашли следы удушения.
Сейчас обвиняемый находится в психиатрической больнице Степанова-Скворцова, так как он до сих пор не пришел в себя.