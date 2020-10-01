МИД России сообщил о переброске в Нагорный Карабах боевиков из Сирии и Ливии
Министерство иностранных дел России заявило о переброске в зону нагорно-карабахского конфликта незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии для участия в военнвх действиях
Министерство иностранных дел России заявило о переброске в зону нагорно-карабахского конфликта незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии для участия в военнвх действиях. Российское ведомство призвало незамедлительно вывести наемников из региона.
В МИД России заявили, что переброска боевиков приведет «не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создает долговременные угрозы для безопасности всех стран региона». Российские власти призвали принять меры по недопущению участия в конфликте вокруг Нагорного Карабаха «террористов и наемников».
Ранее Минобороны Армении сообщило об участии в военном конфликте на стороне Азербайджана турецких военных. В частности, Ереван сообщил о самолете Су-25, который был сбит турецким истребителем F-16. В Турции участие своих ВВС в нагорно-карабахском конфликте отрицают.