В Томске задержали 64-летнего ученого. Его подозревают в измене родине
В Томске силовики задержали 64-летнего ученого Александра Луканина по подозрению в передаче технологий Китаю. Друг задержанного Николай Кривопалов сообщил «МБХ медиа», что ученый сейчас находится в СИЗО
В Томске силовики задержали 64-летнего ученого Александра Луканина по подозрению в передаче технологий Китаю. Друг задержанного Николай Кривопалов сообщил «МБХ медиа», что ученый сейчас находится в СИЗО.
Александр Луканин работал в Томском политехническом университете, а затем перешел в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. Затем ученый уехал работать в Китай.
В ФСБ не сообщили, по какой статье был арестован Кривопалов. «Насколько мы поняли, это что-то типа измены родине, что он передал какие-то технологии китайцам. Когда он ушел на пенсию, он поехал в Китай работать — его пригласили в Шэньянский университет», - сообщил Кривопалов, добавив, что в работе Луканина не было «ничего такого, что относилось бы к обороне».