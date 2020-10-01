01 октября 2020, 00:37
В Минпромторге сообщили о поставленных в Россию утюгах с «прослушкой»
Сотрудники Минпромторга РФ обнаружили на территории России утюги со встроенной прослушкой, сделаные за границей. Такое заявление сделал глава департамента радиоэлектронной промышленности министерства Василий Шпак
Сотрудники Минпромторга РФ обнаружили на территории России утюги со встроенной прослушкой, сделаные за границей. Такое заявление сделал глава департамента радиоэлектронной промышленности министерства Василий Шпак.
«Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то [способ связи]», — заявил г-н Шпак, слова которого приводит РИА Новости.
Где именно были сделаны утюги с «прослушкой», не сообщается.