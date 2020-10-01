Глава СПЧ призвал Верховный суд разобраться в деле историка Юрия Дмитриева
Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев призвал Верховный суд России разобраться в деле историка и руководителя карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева
Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев призвал Верховный суд России разобраться в деле историка и руководителя карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева. Накануне Верховный суд Карелии увеличил правозащитнику срок с 3,5 до 13 лет.
Валерий Фадеев отметил, что в деле Юрия Дмитриева судебная система показала себя в неприглядном свете, а лично у него возникло впечатление, что в этой истории есть внутренний республиканский фактор, где «кто-то с кем-то борется».
«Очень странная история, судебная система выглядит очень некрасиво, один суд оправдывает, другой дает 3,5 года по делу о педофилии, теперь республиканский суд [Карелии] дает срок, который положен по такому обвинению», - заявил глава СПЧ, слова которого приводит «Интерфакс».
Фадеев высказал мнение, что дело Дмитриева необходимо доводить до Верховного суда России.
Юрий Дмитриев известен как составитель книг памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930–1940-е годы, обнаруживший места массовых захоронений жертв сталинского террора в Сандармохе и Красном Бору.
С 2016 года Дмитриева задерживали по различным обвинениям. Сначала его обвиняли в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери, однако суд его оправдал. Позже его обвинили уже в совершении развратных действий в отношении приемной дочери. Городской суд приговорил историка к 3,5 годам, однако верховный суд Карелии увеличил срок до 13 лет.
В поддержку Дмитриева неоднократно высказывались деятели культуры, искусства, журналисты и правозащитники, заявляя о его невиновности. Они также просили передать дело историка в суд любого другого региона.