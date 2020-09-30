30 сентября 2020, 20:36
Правительство предложило приостановить индексацию зарплат госслужащих и судей
Российское правительство внесло в Госдуму несколько законопроектов, которые предусматривают приостановку индексации зарплат помощников депутатов и сенаторов, государственных служащих и судей
Российское правительство внесло в Госдуму несколько законопроектов, которые предусматривают приостановку индексации зарплат помощников депутатов и сенаторов, государственных служащих и судей.
В пояснительной записке к документу говорится, что зарплаты помощников депутатов и сенаторов должны были проиндексировать с 1 октября 2021 года на 4% процента. Законопроектом предлагается приостановить эту норму до 1 января 2022 года, сообщает «Парламентская газета».
Предложение правительства в случае его одобрения позволит не увеличивать бюджетные средства на индексацию в 2021 году на 37,7 млн рублей, а в 2022 году и далее — на 146,8 млн рублей.