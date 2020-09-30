Москвичи скупают туры в Турцию после объявления «коронавирусных» каникул в школах
Туристические компании зафиксировали рост спроса на путевки в Турцию после того, как мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах
Туристические компании зафиксировали рост спроса на путевки в Турцию после того, как мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах. Правда градоначальник подчеркнул, что каникулы с 5 октября вводятся в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и это время лучше провести дома.
Портал «Турпром» сообщает, что многие родители решили использовать дополнительные «коронавирусные» каникулы для поездки на море. Туроператоры отмечают резкий рост спроса на путевки в Турцию в период с 5 по 18 октября.
Сергей Собянин ранее заявил, что дополнительные школьные каникулы вводятся для снижения заболеваемости коронавирусом. Также закрыты «учреждения дополнительного образования и досуговые организации».
Мэр обратился к родителям с просьбой разъяснить детям, что «каникулярное время лучше всего провести дома или на даче».