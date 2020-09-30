Всех участников встреч с Владимиром Путиным «выдерживают» на двухнедельном карантине из-за коронавируса
Отправлять на карантин сотрудников администрации президента, а также личных фотографов и операторов, снимающих Владимира Путина, начали еще летом. Карантин чиновники проводят в сочинских пансионатах «Дагомыс» и «Русь»
Издание «Проект» сообщает об обязательном двухнедельном карантине для тех, кто планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным.
По данным издания, отправлять на карантин сотрудников администрации президента, а также личных фотографов и операторов, снимающих Владимира Путина, начали еще летом. Карантин чиновники проводят в сочинских пансионатах «Дагомыс» и «Русь», а также в комплексе правительственных дач на улице Косыгина в Москве.
Такую самоизоляцию среди прочих проходили глава Росмолодежи Александр Бугаев, глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Со всеми остальными президент общается либо по видеосвязи, либо на очень большом расстоянии.
Ранее российские СМИ сообщали, что всех визитеров в резиденцию Владимира Путина в Ново-Огарево обрабатывают дезинфицирующим средством в специальном тоннеле.