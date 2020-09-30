Иностранные компании отказались поставлять электронику для российских самолетов
Иностранные компании, поставляющие готовые системы для российской авиационной промышленности, отказались от поставок и сотрудничества с РФ
Иностранные компании, поставляющие готовые системы для российской авиационной промышленности, отказались от поставок и сотрудничества с РФ. Об этом на форуме «Микроэлектроника-2020» сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.
Чиновник сообщил, что иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для российских самолетов, «кто-то гласно, кто-то негласно» поставили в известность авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам сотрудничество продолжаться не будет.
«Таким образом пытаются просто остановить наше гражданское авиастроение», - посетовал Василий Шпак, слова которого приводит «Интерфакс».
Чиновник также предположил, что дальнейшие ограничения могут коснуться российской микроэлектроники.
Ранее сообщалось, что из-за санкций США против компании «Аэрокомпозит» прекратился импорт композиционных материалов для создания среднемагистрального самолета МС-21. Новым поставщиком компонентов позднее был выбран завод «Росатома» в ОЭЗ «Алабуга».