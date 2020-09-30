30 сентября 2020, 15:13
Сбежавших из дагестанской колонии заключенных поймали спустя неделю в Калмыкии
Telegram-канал ФСИН сообщает, что беглецов поймали в поселке Улан-Хол республики Калмыкия. После побега из колонии заключенные проделали путь в 340 километров
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы задержали шестерых заключенных дагестанской колонии, который сбежали на волю по подземному переходу.
Telegram-канал ФСИН сообщает, что беглецов поймали в поселке Улан-Хол республики Калмыкия. После побега из колонии заключенные проделали путь в 340 километров.
Побег из колонии в дагестанском поселке Шамхал арестанты совершили неделю назад. Они прорыли тоннель под землей незаметно для сотрудников администрации исправительного учреждения.
Беглецы были осуждены на сроки от 8 до 12 лет за убийства и сбыт наркотиков.