ЦИК выразил недоверие председателю петербургского избиркома из-за скандалов на выборах
Центризбирком признал неудовлетворительной работу Петербургского горизбиркома на прошедших в сентябре выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия северной столицы не делала никаких выводов из прошлых замечаний
Центризбирком признал неудовлетворительной работу Петербургского горизбиркома на прошедших в сентябре выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия северной столицы не делала никаких выводов из прошлых замечаний.
«Мы неоднократно высказывали претензии разного рода, принуждали исправляться, негативно оценивали деятельность комиссии. В ответ получали формальные отписки, местная система продолжала дискредитировать себя», - заявила Элла Памфилова.
По ее словам, последней каплей терпения стала ситуация с дополнительными выборами депутатов Законодательного собрания Петербурга, которые в итоге не состоялись по вине горизбиркома. Шесть кандидатов в депутаты и более 70 тысяч избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права, сообщает РБК.
Элла Памфилова заявила, что ЦИК признал работу петербургской комиссии неудовлетворительной, а ее председателю Виктору Миненко выражается недоверие.
Глава ЦИК также предложила подумать об увольнении всем остальным членам петербургской комиссии.
Напомним, что работа петербургского избиркома подвергалась критике еще в 2019 году во время муниципальных выборов. Избирательная кампания сопровождалась громкими скандалами и дискриминацией независимых кандидатов, однако ЦИК тогда никого наказывать и увольнять не стал.
Также сообщается об увольнении начальника Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК Михаил Попов из-за «капчи» на каждой странице сайта центральной комиссии, которая затруднила обработку результатов сентябрьских выборов.