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Политика
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30 сентября 2020, 14:57

ЦИК выразил недоверие председателю петербургского избиркома из-за скандалов на выборах

Центризбирком признал неудовлетворительной работу Петербургского горизбиркома на прошедших в сентябре выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия северной столицы не делала никаких выводов из прошлых замечаний

ЦИК выразил недоверие председателю петербургского избиркома из-за скандалов на выборах

Центризбирком признал неудовлетворительной работу Петербургского горизбиркома на прошедших в сентябре выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия северной столицы не делала никаких выводов из прошлых замечаний.

«Мы неоднократно высказывали претензии разного рода, принуждали исправляться, негативно оценивали деятельность комиссии. В ответ получали формальные отписки, местная система продолжала дискредитировать себя», - заявила Элла Памфилова.

По ее словам, последней каплей терпения стала ситуация с дополнительными выборами депутатов Законодательного собрания Петербурга, которые в итоге не состоялись по вине горизбиркома. Шесть кандидатов в депутаты и более 70 тысяч избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права, сообщает РБК.

Элла Памфилова заявила, что ЦИК признал работу петербургской комиссии неудовлетворительной, а ее председателю Виктору Миненко выражается недоверие.

Глава ЦИК также предложила подумать об увольнении всем остальным членам петербургской комиссии.

Напомним, что работа петербургского избиркома подвергалась критике еще в 2019 году во время муниципальных выборов. Избирательная кампания сопровождалась громкими скандалами и дискриминацией независимых кандидатов, однако ЦИК тогда никого наказывать и увольнять не стал.

Также сообщается об увольнении начальника Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК Михаил Попов из-за «капчи» на каждой странице сайта центральной комиссии, которая затруднила обработку результатов сентябрьских выборов.

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