«Аэрофлот» тренирует служебных собак на выявление инфицированных COVID-19 пассажиров
Кинологическая служба авиакомпании «Аэрофлот» начала тренировать служебных собак, чтобы выявлять инфицированных коронавирусом пассажиров по запаху
Кинологическая служба авиакомпании «Аэрофлот» начала тренировать служебных собак, чтобы выявлять инфицированных коронавирусом пассажиров по запаху.
В Роспотребнадзоре сообщили, что исследование «неинвазивной экспресс-идентификации носителей вируса» проводится совместно с санитарными врачами, научным центром «Вектор» и центром имени Н. И. Пирогова.
Специалисты санитарного ведомства разработали параметры инактивации коронавируса COVID-19 в пробах от больных радиологическим методом, чтобы максимально сохранить запах биопроб, сделав сам материал безопасным. Сейчас на этих образцах и тренируют служебных собак, сообщает Znak.com.
Отметим, что в аэропорту финской столицы Хельсинки собаки уже занимаются выявлением инфицированных коронавирусом пассажиров. Аналогичные проекты разрабатывались в Дубае, Германии и некоторых странах Латинской Америки.