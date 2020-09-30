Меню
Общество
ФБР ищет информаторов на русском языке
30 сентября 2020, 13:54

«Аэрофлот» тренирует служебных собак на выявление инфицированных COVID-19 пассажиров

Кинологическая служба авиакомпании «Аэрофлот» начала тренировать служебных собак, чтобы выявлять инфицированных коронавирусом пассажиров по запаху

«Аэрофлот» тренирует служебных собак на выявление инфицированных COVID-19 пассажиров

Кинологическая служба авиакомпании «Аэрофлот» начала тренировать служебных собак, чтобы выявлять инфицированных коронавирусом пассажиров по запаху.

В Роспотребнадзоре сообщили, что исследование «неинвазивной экспресс-идентификации носителей вируса» проводится совместно с санитарными врачами, научным центром «Вектор» и центром имени Н. И. Пирогова.

Специалисты санитарного ведомства разработали параметры инактивации коронавируса COVID-19 в пробах от больных радиологическим методом, чтобы максимально сохранить запах биопроб, сделав сам материал безопасным. Сейчас на этих образцах и тренируют служебных собак, сообщает Znak.com.

Отметим, что в аэропорту финской столицы Хельсинки собаки уже занимаются выявлением инфицированных коронавирусом пассажиров. Аналогичные проекты разрабатывались в Дубае, Германии и некоторых странах Латинской Америки.

Материалы по теме
Росавиация попросила дополнительные средства на возмещение аэропортам расходов на обслуживание силовиков
Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение со странами СНГ
Авиакомпании попросили у Росавиации разрешения на полеты в Европу, Кубу и Доминикану
Сейчас на главной
Научный центр «Вектор» сообщил о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19
вакцина от коронавируса
Научный центр «Вектор» сообщил о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19
Вакцину от коронавируса планируется зарегистрировать до 15 октября. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата, в том числе на пожилых людях, которые входят в группу риска
Российским ресторанам и кафе запретили включать чаевые в стоимость заказа
ресторанный бизнес
Российским ресторанам и кафе запретили включать чаевые в стоимость заказа
Роспотребнадзор с 1 января 2021 года запретит ресторанам и кафе включать чаевые в чек. Данный запрет распространяется на любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг
Агрегаторы такси выразили готовность выплачивать пострадавшим в ДТП клиентам до 2 млн рублей
такси
Агрегаторы такси выразили готовность выплачивать пострадавшим в ДТП клиентам до 2 млн рублей
Агрегаторы такси готовы выплачивать до 2 млн рублей пострадавшим в результате ДТП с таксистами, если перевозчик не сможет компенсировать нанесение вреда
Российские профсоюзы попросили главу правительства отменить накопительную часть пенсии
пенсии
Российские профсоюзы попросили главу правительства отменить накопительную часть пенсии
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии
Кому пандемия, а кому бизнес
коронавирус
Кому пандемия, а кому бизнес
Издание Sota опубликовало расследование о клинике «АрхиМед», которая занимается тестированием на коронавирус россиян, вернувшихся из-за границы. Как выяснилось, эта клиника связана с дочерью замглавы АФК «Система» Дмитрия Зубова
Верховный суд Карелии увеличил срок историку Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет
юрий дмитриев
Верховный суд Карелии увеличил срок историку Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет
Верховный суд Карелии изменил приговор историку и главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери
Авторская колонка
Нагорно-карабахская проповедь
Вопрос о том, кто более достоин Нобелевской премии мира – Путин или Навальный, – померк на фоне обострения карабахского конфликта. Нобелевской премии мира достоин будет тот, кто погасит Карабах, а его нельзя залить деньгами и даже разрулить посулами.
Быков Дмитрий
Ограничивать права и свободы граждан не разрешалось
карантин
Ограничивать права и свободы граждан не разрешалось
Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу на действия глав регионов, которые своими указами ограничивали передвижение граждан во время пандемии коронавируса
МКАД признали самой аварийно-опасной магистралью в столице
Дороги России
МКАД признали самой аварийно-опасной магистралью в столице
Столичная Госавтоинспекция назвала Московскую кольцевую автодорогу самой аварийной и опасной магистралью города. По данным ведомства, по статистике на МКАДе гибнет больше всего людей в результате ДТП
МВД предлагает официально запретить ездить на летней резине зимой
ПДД
МВД предлагает официально запретить ездить на летней резине зимой
Соответствующий запрет уже прописан в техническом регламенте Таможенного союза, однако для применения этой нормы на практике она должна была быть закреплена в российском законодательстве
Роспотребнадзор рекомендовал работодателям отменить все корпоративные мероприятия
карантин
Роспотребнадзор рекомендовал работодателям отменить все корпоративные мероприятия
Роспотребнадзор рекомендовал руководителям предприятий отменить все корпоративные мероприятия и проследить за тем, чтобы их работники избегали участия в других массовых мероприятиях
Биржевой курс евро вырос до 93 рублей, а курс доллара - до 80 рублей
валюта
Биржевой курс евро вырос до 93 рублей, а курс доллара - до 80 рублей
Российский рубль продолжает падать по отношению к основным мировым валютам. В ходе торгов на Московской бирже евро преодолел отметку в 93 рубля, а доллар торгуется по 80 рублей
Общество
Счетная палата назвала «катастрофической» ситуацию с мусором в России
Счетная палата проверила российские полигоны ТБО и заявила о «близкой к катастрофе» ситуации с мусорными отходами. По данным ведомства, уровень переработки отходов не превышает 7%, а свыше 90% мусора по-прежнему отправляется на полигоны
Власти Москвы объявили двухнедельные каникулы в школах из-за роста заболеваемости COVID-19
карантин
Власти Москвы объявили двухнедельные каникулы в школах из-за роста заболеваемости COVID-19
Соответствующее решение было принято по рекомендации санитарных врачей для сокращения контактов между детьми и снижения заболеваемости коронавирусом
Покупайте сегодня - завтра будет дороже
карантин
Покупайте сегодня - завтра будет дороже
В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом спрос на защитные маски вырос на 100%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные крупных интернет-магазинов Wildberries и Ozon
Пандемия не закончилась, бюрократия возвращается
карантин
Пандемия не закончилась, бюрократия возвращается
В России с 1 октября перестанет действовать упрощенный порядок взаимодействия граждан и государственных организаций, который был введен в связи с пандемией коронавируса
Основания для пессимизма нет
коронавирус
Основания для пессимизма нет
Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что в октябре Россия снова выйдет на плато, хотя сейчас и фиксируется рост новых случаев заражения коронавирусом
Евросоюз согласовал новые санкции из-за строительства Керченского моста
антироссийские санкции
Евросоюз согласовал новые санкции из-за строительства Керченского моста
Дипломатический источник ТАСС сообщает, что послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух человек и четырех компании