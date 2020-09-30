Минобороны Армении опубликовало фотографию Су-25, сбитого турецким истребителем
Минобороны Армении опубликовало фотографии самолета Су-25, сбитого турецким истребителем F-16 в воздушном пространстве Нагорного Карабаха
Минобороны Армении опубликовало фотографии самолета Су-25, сбитого турецким истребителем F-16 в воздушном пространстве Нагорного Карабаха.
Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщает, что сбитым Су-25 управлял майор вооруженных сил Валерий Данелин. Летчик погиб.
Ереван заявил, что это далеко не единственная провокация со стороны Военно-воздушных сил Турции. Так, 27 сентября на том же участке армяно-азербайджанской границы турецкий истребитель F-16 нарушил воздушную границу Армении и выпустил ракеты в направлении Варденисского района.
Власти Турции данные об использовании своей военной авиации в Нагорном Карабахе отрицают.
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван более 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения. Армения в свою очередь возложила ответственность за обострение конфликта на Азербайджан.