30 сентября 2020, 12:57
Научный центр «Вектор» сообщил о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19
Вакцину от коронавируса планируется зарегистрировать до 15 октября. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата, в том числе на пожилых людях, которые входят в группу риска
Фото: naukogradpress.ru
Научный центр «Вектор» сообщил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости сообщила, что еще одну вакцину от коронавируса планируется зарегистрировать до 15 октября. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата, в том числе на пожилых людях, которые входят в группу риска по заражению коронавирусом.
Напомним, что ранее была зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная НИИ им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания этого препарата, в рамках которого будут привиты 40 тысяч добровольцев.