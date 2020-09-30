Московские власти пообещали снизить цены на защитные маски в метро до 5 рублей
Московские власти пообещали снизить стоимость защитных масок, которые продаются на станциях метрополитена, до 5 рублей за штуку. Ранее маски в подземке продавали по 30 рублей
Московские власти пообещали снизить стоимость защитных масок, которые продаются на станциях метрополитена, до 5 рублей за штуку. Ранее маски в подземке продавали по 30 рублей.
В Департаменте транспорта Москвы заверили, что с 1 октября стоимость защитных масок снизится до 5 рублей. В ведомстве также напомнили, что пассажиры общественного транспорта обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты от вирусов (маски и перчатки).
В заявлении Дептранса также отмечается, что купить маску и перчатки можно в любой кассе метро, МЦК, МЦД, на автовокзалах Мосгортранса, в вендинговых автоматах, на спецстоянках АМПП и на другой транспортной инфраструктуре.