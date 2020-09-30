30 сентября 2020, 12:36
Российским ресторанам и кафе запретили включать чаевые в стоимость заказа
Роспотребнадзор с 1 января 2021 года запретит ресторанам и кафе включать чаевые в чек. Данный запрет распространяется на любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг
Роспотребнадзор с 1 января 2021 года запретит ресторанам и кафе включать чаевые в чек. Данный запрет распространяется на любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг.
На сайте Роспотребнадзора разъясняется, что цена на услуги общественного питания должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню. Любые платежи, которые не касаются цены на блюда и выбранных клиентом услуг, не могут быть добавлены в заказ.
В ведомстве отметили, что нововведение должно искоренить практику введения клиентов ресторанов и кафе в заблуждение относительно реальных расходов на питание. В некоторых заведениях к стоимости блюд сотрудники прибавляют доплаты за различные услуги.