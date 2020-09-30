Братьев-бизнесменов Магомедовых обязали за шесть дней изучить 25 томов своего уголовного дела
Тверской райсуд Москвы обязал братьев-бизнесменов Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также их адвокатов завершить ознакомление с материалами уголовного дела до 7 октября
Тверской райсуд Москвы обязал братьев-бизнесменов Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также их адвокатов завершить ознакомление с материалами уголовного дела до 7 октября. Суд посчитал недостаточно быстрой скорость ознакомления с делом 15 томов (по 250 страниц каждый) в сутки.
Напомним, что совладельцев группы «Сумма» обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. 27 августа 2019 года обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает 721 том и 126 упаковок вещественных доказательств.
Однако неделю назад в Тверской райсуд поступило ходатайство, подписанное руководителем следственной группы, в котором Магомедовых и их адвокатов обвинили «в явном умышленном затягивании ознакомления с материалами уголовного дела».
«О каком «умышленном затягивании» может идти речь, если за один визит следователей я знакомился с 12–15 томами дела. А в каждом томе — по 250 страниц», - заявил в ответ возмущенный Магомед Магомедов.
«Девять месяцев нам носили по пять томов два дня в неделю. Потом начали носить по десять томов, сейчас — побольше и приходят четыре раза в неделю. Я отказываюсь от обеда, но все равно у меня есть всего 2,5–3 часа на ознакомление — таковы правила «Лефортово»», - добавил обвиняемый.
Суд с фигурантами дела не согласился и обязал их за оставшиеся шесть рабочих дней изучить 25 томов уголовного дела и осмотреть четыре десятка коробок с вещественными доказательствами.
Адвокат Магомеда Магомедова Михаил Ошеров с беседе с «Новой газетой» заявил, что следствие, судя по всему, решило форсировать уголовное дело и побыстрее направить обвинительное заключение в окончательной редакции в Генпрокуратуру для утверждения. По словам защитника, все дело в том, что в конце ноября истекает срок ареста Магомедовых (32 месяца в СИЗО). Новое продление ареста Генпрокуратура может и не поддержать, обвиняемых придется переводить под домашний арест или под подписку о невыезде.