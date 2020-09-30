30 сентября 2020, 10:59
В России за сутки выявили 8 481 случай заражения коронавирусом
В России по данным на утро 30 сентября зарегистрировали 8 481 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 176 286 человек, из которых 958 257 человек уже полностью излечились
В России по данным на утро 30 сентября зарегистрировали 8 481 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 176 286 человек, из которых 958 257 человек уже полностью излечились.
По данным оперативного штаба по контролю за распространением болезни, за сутки от коронавируса скончались 177 человек. Всего умерло 20 722 человека.
В Москве за прошедшие сутки выявили 2 308 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области - 222, в Петербурге - 276, в Нижегородской области - 175, в Свердловской области - 149, в ХМАО - 141, в Ростовской области - 198, в Красноярском крае - 114, в Воронежской области - 162, в Ставропольском крае - 148, в Кемеровской области - 153.