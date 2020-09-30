Меню
Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
30 сентября 2020, 10:52

Агрегаторы такси выразили готовность выплачивать пострадавшим в ДТП клиентам до 2 млн рублей

Агрегаторы такси готовы выплачивать до 2 млн рублей пострадавшим в результате ДТП с таксистами, если перевозчик не сможет компенсировать нанесение вреда

Агрегаторы такси выразили готовность выплачивать пострадавшим в ДТП клиентам до 2 млн рублей

Агрегаторы такси готовы выплачивать до 2 млн рублей пострадавшим в результате ДТП с таксистами, если перевозчик не сможет компенсировать нанесение вреда. На такой шаг агрегаторы готовы пойти ради того, чтобы Госдума не вводила для них более жесткую ответственность.

Агрегаторы такси заявили о готовности разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них, а за рулем легкового такси был самозанятый гражданин или индивидуальный предприниматель. Об этом говорится в поправках к законопроекту о такси, подготовленных «Яндекс.Такси», «Ситимобилом», Gett и группой «Везет».

Свое предложение агрегаторы направили в комитет Госдумы по транспорту и строительству, сообщает РБК.

Напомним, что Госдума предлагает обязать такси иметь «шашечки» и оранжевый фонарь, а водителей — проходить предрейсовый медосмотр. Агрегаторам депутаты предлагает запретить выдавать заказы таксистам, которые не имеют разрешения на перевозку.

Позже в документ было внесено требование к службам заказа такси быть российским юрлицом с российским капиталом и запрет на работу в такси для иностранцев. При этом тарифы на перевозки должны утверждаться компаниями в соответствии с методикой, которую разработает Минтранс.

Согласно документу, ответственность за вред, причиненный при перевозке легковым такси жизни, здоровью пассажира, его багажу, ручной клади, в соответствии с гражданским законодательством должен нести водитель.

Агрегаторы подготовили свои поправки к законопроекту, в которых взяли на себя готовность возмещать ущерб жизни, здоровью, багажу, ручной клади каждого пассажира в размере до 2 млн рублей на один случай причинения вреда. Службы заказа такси готовы нести субсидиарную ответственность наряду с перевозчиками, которые являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями.

Согласно действующему законодательству агрегаторы такси несут субсидиарную ответственность за ДТП, только в случае, если на момент происшествия водитель такси не имел разрешения на таксомоторные перевозки.

Материалы по теме
Сервис «Яндекс.Такси» списал с жителя Челябинска 8 тысяч рублей за несуществующие поездки
Московский суд приостановил работу сервиса Wheely из-за отказа делиться данными с властями
Власти Латвии сообщили о блокировке сервиса «Яндекс.Такси»
Сейчас на главной
Кому пандемия, а кому бизнес
коронавирус
Кому пандемия, а кому бизнес
Издание Sota опубликовало расследование о клинике «АрхиМед», которая занимается тестированием на коронавирус россиян, вернувшихся из-за границы. Как выяснилось, эта клиника связана с дочерью замглавы АФК «Система» Дмитрия Зубова
Верховный суд Карелии увеличил срок историку Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет
юрий дмитриев
Верховный суд Карелии увеличил срок историку Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет
Верховный суд Карелии изменил приговор историку и главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери
Авторская колонка
Нагорно-карабахская проповедь
Вопрос о том, кто более достоин Нобелевской премии мира – Путин или Навальный, – померк на фоне обострения карабахского конфликта. Нобелевской премии мира достоин будет тот, кто погасит Карабах, а его нельзя залить деньгами и даже разрулить посулами.
Быков Дмитрий
Ограничивать права и свободы граждан не разрешалось
карантин
Ограничивать права и свободы граждан не разрешалось
Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу на действия глав регионов, которые своими указами ограничивали передвижение граждан во время пандемии коронавируса
МКАД признали самой аварийно-опасной магистралью в столице
Дороги России
МКАД признали самой аварийно-опасной магистралью в столице
Столичная Госавтоинспекция назвала Московскую кольцевую автодорогу самой аварийной и опасной магистралью города. По данным ведомства, по статистике на МКАДе гибнет больше всего людей в результате ДТП
МВД предлагает официально запретить ездить на летней резине зимой
ПДД
МВД предлагает официально запретить ездить на летней резине зимой
Соответствующий запрет уже прописан в техническом регламенте Таможенного союза, однако для применения этой нормы на практике она должна была быть закреплена в российском законодательстве
Роспотребнадзор рекомендовал работодателям отменить все корпоративные мероприятия
карантин
Роспотребнадзор рекомендовал работодателям отменить все корпоративные мероприятия
Роспотребнадзор рекомендовал руководителям предприятий отменить все корпоративные мероприятия и проследить за тем, чтобы их работники избегали участия в других массовых мероприятиях
Биржевой курс евро вырос до 93 рублей, а курс доллара - до 80 рублей
валюта
Биржевой курс евро вырос до 93 рублей, а курс доллара - до 80 рублей
Российский рубль продолжает падать по отношению к основным мировым валютам. В ходе торгов на Московской бирже евро преодолел отметку в 93 рубля, а доллар торгуется по 80 рублей
Общество
Счетная палата назвала «катастрофической» ситуацию с мусором в России
Счетная палата проверила российские полигоны ТБО и заявила о «близкой к катастрофе» ситуации с мусорными отходами. По данным ведомства, уровень переработки отходов не превышает 7%, а свыше 90% мусора по-прежнему отправляется на полигоны
Власти Москвы объявили двухнедельные каникулы в школах из-за роста заболеваемости COVID-19
карантин
Власти Москвы объявили двухнедельные каникулы в школах из-за роста заболеваемости COVID-19
Соответствующее решение было принято по рекомендации санитарных врачей для сокращения контактов между детьми и снижения заболеваемости коронавирусом
Покупайте сегодня - завтра будет дороже
карантин
Покупайте сегодня - завтра будет дороже
В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом спрос на защитные маски вырос на 100%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные крупных интернет-магазинов Wildberries и Ozon
Пандемия не закончилась, бюрократия возвращается
карантин
Пандемия не закончилась, бюрократия возвращается
В России с 1 октября перестанет действовать упрощенный порядок взаимодействия граждан и государственных организаций, который был введен в связи с пандемией коронавируса
Основания для пессимизма нет
коронавирус
Основания для пессимизма нет
Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что в октябре Россия снова выйдет на плато, хотя сейчас и фиксируется рост новых случаев заражения коронавирусом
Евросоюз согласовал новые санкции из-за строительства Керченского моста
антироссийские санкции
Евросоюз согласовал новые санкции из-за строительства Керченского моста
Дипломатический источник ТАСС сообщает, что послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух человек и четырех компании
Российским спутникам ГЛОНАСС предрекли деградацию из-за санкций
ГЛОНАСС
Российским спутникам ГЛОНАСС предрекли деградацию из-за санкций
Российская глобальная навигационная спутниковая система может деградировать в случае неудачной реализации программы импортозамещения, которая была объявлена в связи с введением санкций против РФ
Соцсеть Twitter удалила из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости
СМИ
Соцсеть Twitter удалила из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости
Социальная сеть удалила из поисковой выдачи аккаунт государственного информагентства. Это означает, что пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах
Россияне за последние четыре года стали меньше доверять телевидению
СМИ
Россияне за последние четыре года стали меньше доверять телевидению
В России снизилась доля граждан, которые доверяют телевизору и новости предпочитают узнавать из телепередач. Согласно опросу, проведенному «Левада-центром», новости из телевизора узнают 69% россиян
В России за сутки выявили 8 135 новых случаев заражения коронавирусом
коронавирус
В России за сутки выявили 8 135 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки официально зарегистрировали еще 8 135 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала наблюдения выросло до 1 159 573 человек