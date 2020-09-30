Агрегаторы такси выразили готовность выплачивать пострадавшим в ДТП клиентам до 2 млн рублей
Агрегаторы такси готовы выплачивать до 2 млн рублей пострадавшим в результате ДТП с таксистами, если перевозчик не сможет компенсировать нанесение вреда
Агрегаторы такси готовы выплачивать до 2 млн рублей пострадавшим в результате ДТП с таксистами, если перевозчик не сможет компенсировать нанесение вреда. На такой шаг агрегаторы готовы пойти ради того, чтобы Госдума не вводила для них более жесткую ответственность.
Агрегаторы такси заявили о готовности разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них, а за рулем легкового такси был самозанятый гражданин или индивидуальный предприниматель. Об этом говорится в поправках к законопроекту о такси, подготовленных «Яндекс.Такси», «Ситимобилом», Gett и группой «Везет».
Свое предложение агрегаторы направили в комитет Госдумы по транспорту и строительству, сообщает РБК.
Напомним, что Госдума предлагает обязать такси иметь «шашечки» и оранжевый фонарь, а водителей — проходить предрейсовый медосмотр. Агрегаторам депутаты предлагает запретить выдавать заказы таксистам, которые не имеют разрешения на перевозку.
Позже в документ было внесено требование к службам заказа такси быть российским юрлицом с российским капиталом и запрет на работу в такси для иностранцев. При этом тарифы на перевозки должны утверждаться компаниями в соответствии с методикой, которую разработает Минтранс.
Согласно документу, ответственность за вред, причиненный при перевозке легковым такси жизни, здоровью пассажира, его багажу, ручной клади, в соответствии с гражданским законодательством должен нести водитель.
Агрегаторы подготовили свои поправки к законопроекту, в которых взяли на себя готовность возмещать ущерб жизни, здоровью, багажу, ручной клади каждого пассажира в размере до 2 млн рублей на один случай причинения вреда. Службы заказа такси готовы нести субсидиарную ответственность наряду с перевозчиками, которые являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями.
Согласно действующему законодательству агрегаторы такси несут субсидиарную ответственность за ДТП, только в случае, если на момент происшествия водитель такси не имел разрешения на таксомоторные перевозки.