Правительство приказало госкомпаниям ограничить валютные резервы из-за ослабления рубля
Фактически данная директива означает приказ продавать накопившуюся валюту на бирже, чтобы поддержать курс рубля и спасти его от дальнейшего падения
Российское правительство направило государственным компаниям директиву по ограничению валютных резервов до уровня 1 октября 2018 года.
Фактически данная директива означает приказ продавать накопившуюся валюту на бирже, чтобы поддержать курс рубля и спасти его от дальнейшего падения.
В «Алросе» сообщили «Интерфаксу», что о выполнении директивы по ограничению валютных резервов компании нужно отчитываться перед Центробанком. В «Газпроме» сообщили, что 12 октября рассмотрят вопрос «об уровне валютных активов».
Отметим, что такой способ поддержания падающего курса рубля в декабре 2014 года использовало правительство Дмитрия Медведева. Власти считали, что нежелание госкомпаний расставаться с иностранной валютой стало одним из факторов резкого ослабления рубля.
Им приказали довести уровень чистых валютных активов до состояния на 1 октября 2014 года.
Напомним, что 29 сентября биржевой курс евро вырос до рекордных 93 рублей, а доллар преодолел психологическую отметку в 80 рублей.