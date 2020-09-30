30 сентября 2020, 09:50
Армения заявила об участии в военном конфликте в Нагорном Карабахе турецких истребителей
Заместитель командира армии Нагорного Карабаха Артур Саркисян сообщил о применении в воздушном пространстве непризнанной республики турецкого истребителя F-16
Заместитель командира армии Нагорного Карабаха Артур Саркисян сообщил о применении в воздушном пространстве непризнанной республики турецкого истребителя F-16. В свою очередь в Минобороны Армении заявили о том, что турецкий военный самолет с азербайджанской территории сбил Су-25 армянских ВВС. Баку и Анкара данную информацию опровергли.
Власти Армении предупредили, что они применят ракетные комплексы «Искандер», если Турция будет использовать в Нагорном Карабахе свои военные самолеты F-16.
Ереван также заявил, что готов использовать против Азербайджана оружие большого радиуса поражения в ответ на применение азербайджанской стороной огнеметных систем, крупнокалиберной артиллерии и установки «Смерч».