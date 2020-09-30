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30 сентября 2020, 07:52

Американский суд приговорил россиянина к 7 годам за киберпреступления

Федеральный суд Северного округа американского штата Калифорния приговорил российского гражданина Евгения Никулина к 7 годам и 4 месяцам лишения свободы за совершение ряда киберпреступлений

Американский суд приговорил россиянина к 7 годам за киберпреступления

Федеральный суд Северного округа американского штата Калифорния приговорил российского гражданина Евгения Никулина к 7 годам и 4 месяцам лишения свободы за совершение ряда киберпреступлений.

Американский суд признал, что хакер причинил ущерб компаниям LinkedIn и Dropbox в период с 2012 по 2013 гг.

Евгений Никулин был задержан в Чехии по запросу властей США. Его обвинили в компьютерных взломах по запросу США в 2016 году. Хакер заявляет, что следствие предлагало ему также взять на себя вину за взлом почты бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон. 

Россиянин прославился в интернете роскошным образом жизни, который он демонстрировал в своем Instagram. Он показывал подписчикам дорогостоящую одежду и автомобиль Lamborghini за 240 тысяч долларов.

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