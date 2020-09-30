Российские профсоюзы попросили главу правительства отменить накопительную часть пенсии
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии.
В письме организации говорится, что ФНПР «последовательно выступает за исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования».
В федерации отметили, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами. Так, ФНПР предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, а также решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования, сообщает «Лента.ру».
Напомним, что в конце 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2022 года заморозку накопительной части пенсии. Это означает, что страховые отчисления с зарплат россиян в полном объеме направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли сами распоряжаться страховыми отчислениями и направлять их на формирование собственных накоплений либо передавать в страховую часть.