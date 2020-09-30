Платным тестированием россиян на COVID-19 в аэропортах занимается клиника дочери олигарха
Издание Sota опубликовало расследование о клинике «АрхиМед», которая занимается тестированием на коронавирус россиян, вернувшихся из-за границы. Как выяснилось, эта клиника связана с дочерью замглавы АФК «Система» Дмитрия Зубова
Издание Sota опубликовало расследование о клинике «АрхиМед», которая занимается тестированием на коронавирус россиян, вернувшихся из-за границы. Как выяснилось, эта клиника связана с дочерью замглавы АФК «Система» Дмитрия Зубова.
Напомним, что все россияне по требованию Роспотребнадзора после возвращения на родину должны в течение 72 часов сдать тест на коронавирусную инфекцию, а результат загрузить на портал «Госуслуги». В противном случае им придется заплатить штраф в размере 15-40 тысяч рублей.
Для «удобства» граждан в московских аэропортах были размещены лаборатории, в которых тест на COVID-19 можно сдать сразу после прилета. Результат тестирования пассажирам сообщат через час, в то время как другие лаборатории предоставляют результаты теста самое раннее через сутки.
Примечательно, что в аэропортах Турции, откуда в основном сейчас возвращаются россияне, сдать тест на коронавирус можно за 15 долларов. Однако российские власти результаты иностранных тестов принимать отказываются. В «АрхиМеде» стоимость услуги составляет 2700 рублей, а пассажирам придется еще отстоять длинную очередь на сдачу анализа.
Sota выяснила, что обязательной и дорогостоящей проверкой на коронавирус прилетевших в страну россиян занимается клиника дочери олигарха, который выпускает российскую вакцину «Спутник V».
Уставной капитал клиники «АрхиМед» составляет 10 тысяч рублей, а среднесписочная численность сотрудников — всего 17 человек. Клиника официально является микропредприятием, а на ее сайте указывается, что это «клиника детокса».
Учредителями клиники являются Ирина Николаевна Малышева и Елена Дмитриевна Шевцова. Последняя приходится дочерью заместителя председателя совета директоров АФК «Система» Дмитрия Зубова.
Дмитрий Зубов является правой рукой главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова и председателем совета директоров компании «Алиум групп», которая управляет долями АФК «Система» в фармацевтических компаниях «Синтез» и Alium. В тот же совет директоров также входит глава НИИ имени Гамалеи Александр Гинцбург, разработавшего первую в России и мире вакцину против коронавируса «Спутник V». Напомним, что этот препарат еще не прошел третью фазу испытаний, но уже был зарегистрирован.