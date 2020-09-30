30 сентября 2020, 01:13
ФСИН попросила суд продлить условный срок экс-фигуранту «московского дела» Егору Жукову
Управление ФСИН по Москве обратилось в суд с просьбой продлить условный срок бывшему фигуранту «московского дела» Егору Жукову, осужденному за призывы к экстремизму
Управление ФСИН по Москве обратилось в суд с просьбой продлить условный срок бывшему фигуранту «московского дела» Егору Жукову, осужденному за призывы к экстремизму.
В ведомстве заявили, что Егор Жуков «уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом» и пропустил одну из ежемесячных регистраций. Активист должен регулярно отмечаться в одном из филиалов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы.
Кунцевский райсуд рассмотрит вопрос о продлении испытательного срока 5 октября, сообщает «Интерфакс».
Напомним, студент ВШЭ Егор Жуков был приговорен к трем годам условно за призывы к экстремизму через YouTube.