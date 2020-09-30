30 сентября 2020, 00:35
Верховный суд Карелии увеличил срок историку Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет
Верховный суд Карелии изменил приговор историку и главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери
Фото: rk.karelia.ru
Верховный суд Карелии изменил приговор историку и главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
ВС Карелии увеличил историку срок с 3,5 до 13 лет. Дела по другим статьям, по которым Юрий Дмитриев был оправдан, отправлены на пересмотр в Петрозаводский городской суд, сообщает «Мемориал».
Накануне пересмотра приговора более двухсот правозащитников и журналистов попросили передать дело Юрия Дмитриева из Верховного суда Карелии в суд любого другого региона. Авторы обращения отметили необъективность карельского суда и заявили о «политическом» характере уголовного преследования историка.