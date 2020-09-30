В Москве на месяц ввели удаленку и домашний режим для пожилых людей
Власти Москвы до 28 октября ввели домашний режим для пожилых людей, а также удаленный режим работы для сотрудников предприятий и офисов
Власти Москвы до 28 октября ввели домашний режим для пожилых людей, а также удаленный режим работы для сотрудников предприятий и офисов.
В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, пока такие ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом будут действовать месяц.
«Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой», — отметил Собянин.
Напомним, что за последние два дня в Москве было зарегистрировано более двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки.