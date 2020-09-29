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Общество
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29 сентября 2020, 17:17

Конституционный суд рассмотрит жалобу на действия губернаторов во время пандемии COVID-19

Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу на действия глав регионов, которые своими указами ограничивали передвижение граждан во время пандемии коронавируса

Конституционный суд рассмотрит жалобу на действия губернаторов во время пандемии COVID-19
Фото: m24.ru

Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу на действия глав регионов, которые своими указами ограничивали передвижение граждан во время пандемии коронавируса.

Пока это первая такая жалоба на ограничение прав и свобод, которая дошла до Конституционного суда. Жалобу подал  городской суд подмосковного Протвино. 

Горсуд просит проверить конституционность постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева о «режиме повышенной готовности» (имеется ввиду режим самоизоляции).

Поводом для обращения в КС стало дело местного жителя Сергея Пантюхова, который в апреле 2020 года вышел из дома «без острой необходимости», нарушив требования режима обязательной самоизоляции. Суд Протвино же не стал штрафовать мужчину и закрыл дело за отсутствием состава, сославшись на 27 статью Конституции РФ (гарантирует право на свободу передвижения).

Горсуд пришел к выводу, что у губернаторов нет полномочий ограничивать это право, сообщает «КоммерсантЪ».

В обращении в КС суд Протвино также сослался на указ Владимира Путина от 2 апреля 2020 года, в котором президент поручил губернаторам «установить особый порядок передвижения лиц и транспортных средств», однако «ограничивать права и свободы граждан» указ не разрешал.

В пресс-службе губернатора Московской области радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что постановление Андрея Воробьева было принято в пределах предоставленных полномочий.

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