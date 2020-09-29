ФСИН попросила 25 млрд рублей на цифровизацию тюрем и СИЗО
25 млрд рублей пойдут на создание системы распознавания лиц, цифровизацию труда заключенных, платформы-аналога «госуслуг» для обращений граждан и единой информационной системы для ФСИН
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила правительство выделить 25 млрд рублей на цифровизацию тюрем и следственных изоляторов.
25 млрд рублей пойдут на создание системы распознавания лиц, цифровизацию труда заключенных, платформы-аналога «госуслуг» для обращений граждан и единой информационной системы для ФСИН.
По данным «Коммерсанта», единственным поставщиком тюремной цифровизации может стать госкорпорация «Ростех», а временным центром компетенций по цифровизации ФСИН могут назначить МВД.
«Ростех» планирует провести цифровизацию 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. 10,2 млрд рублей пойдет на программу «Цифровизация процессов соблюдения режима, охраны прав, свобод и законных интересов заключенных», основным элементом которой станет видеоаналитика с распознаванием лиц. Эта система будет контролировать каждый шаг заключенных и сотрудников.
800 млн рублей уйдет на создание информационной платформы для обращений граждан во ФСИН, а 3,66 млрд рублей - цифровизацию труда заключенных.