МКАД признали самой аварийно-опасной магистралью в столице
Столичная Госавтоинспекция назвала Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) самой аварийной и опасной магистралью города. По данным ведомства, по статистике на МКАДе гибнет больше всего людей в результате ДТП
Столичная Госавтоинспекция назвала Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) самой аварийной и опасной магистралью города. По данным ведомства, по статистике на МКАДе гибнет больше всего людей в результате ДТП.
Врио начальника УГИБДД по Москве Алексей Диокин сообщил РИА Новости, что ведомство провело определенные изыскания в части определения наиболее аварийно-опасных магистралей в городе Москве. В итоге выяснилось, что большую часть погибших дает МКАД.
На МКАД за восемь месяцев 2020 года погибли 53 человека. В 2019 году на этой дороге в результате ДТП погибли 47 человек. На Калужском шоссе с начала текущего года погибли 10 человек, а на Кутузовском проспекте — 5 человек.
Всего с начала года в Москве произошло 5536 автомобильных аварий, в которых погибли 255 человек.