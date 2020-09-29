В республике Алтай депутаты решили выразить недоверие губернатору Олегу Хорохордину
В республике Алтай 14 депутатов Государственного собрания Эл Курултай внесли на рассмотрение парламента вопрос о вотуме недоверия главе региона Олегу Хорохордину
В республике Алтай 14 депутатов Государственного собрания Эл Курултай внесли на рассмотрение парламента вопрос о вотуме недоверия главе региона Олегу Хорохордину. Парламентарии объяснили свой шаг «систематическим неисполнением» руководителем субъекта своих обязанностей.
Портал politsib.ru сообщает, что выразить недоверие глава региона предложил глава депутатской группы «Независимые депутаты Республики Алтай» Аскар Тулебаев. Его предложение поддержали еще 13 парламентариев.
По словам депутата Марии Деминой, Олег Хорохордин считает, что все проблемы в республике «созревают в наших головах», а в реальности в регионе «все хорошо и благополучно».
«Это вызывает недовольство вашей работой и выправляемого вами правительства. С каким вопросом ни обратишься, с тем и уходишь обратно. В чем вы поистине поднаторели, так это обвинять нас в лукавстве. Все, что мы предлагаем, исходит из благих намерений. Мы тоже хотим, чтобы республика жила лучше и не плелась в хвосте», — добавила Демина.