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29 сентября 2020, 14:59

МВД предлагает официально запретить ездить на летней резине зимой

Соответствующий запрет уже прописан в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, однако для применения этой нормы на практике она должна была быть закреплена в российском законодательстве

МВД предлагает официально запретить ездить на летней резине зимой

МВД России предлагает официально запретить эксплуатацию автомобилей с летними шинами зимой и с шипованными покрышками летом.

Соответствующий запрет уже прописан в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, однако для применения этой нормы на практике она должна была быть закреплена в российском законодательстве, сообщает «Российская газета».

Ездить на шипованной резине в России будет нельзя в июне, июле и августе, а на летней — в декабре, январе и феврале. При этом региональные власти с учетом климатических условий могут изменять границы летнего и зимнего периодов.  

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