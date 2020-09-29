29 сентября 2020, 14:59
МВД предлагает официально запретить ездить на летней резине зимой
Соответствующий запрет уже прописан в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, однако для применения этой нормы на практике она должна была быть закреплена в российском законодательстве
МВД России предлагает официально запретить эксплуатацию автомобилей с летними шинами зимой и с шипованными покрышками летом.
Соответствующий запрет уже прописан в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, однако для применения этой нормы на практике она должна была быть закреплена в российском законодательстве, сообщает «Российская газета».
Ездить на шипованной резине в России будет нельзя в июне, июле и августе, а на летней — в декабре, январе и феврале. При этом региональные власти с учетом климатических условий могут изменять границы летнего и зимнего периодов.