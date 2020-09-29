29 сентября 2020, 14:36
Силовики задержали по делу о мошенничестве «правую руку» главы Марий Эл
В Йошкар-Оле сотрудники силовых ведомств задержали директора Фонда развития республики Марий Эл Дмитрия Феофанова по подозрению в мошенничестве
В Йошкар-Оле сотрудники силовых ведомств задержали директора Фонда развития республики Марий Эл Дмитрия Феофанова по подозрению в мошенничестве.
Источник портала Znak.com сообщает, что под видом борьбы с коронавирусом Дмитрий Феофанов собирал с местных бизнесменов средства в фонд и обещал, что глава республики «обратит на них внимание» за оказанную помощь. В реальности деньги из фонда не тратились на развитие Марий Эл, а выводились со счетов организации.
Источник издания также сообщил, что Дмитрий Феофанов является «правой рукой» главой Марий Эл Александра Евстифеева. Он также добавил, что «сейчас многое зависит от того, дает ли Феофанов показания на губернатора или нет».