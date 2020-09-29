Роспотребнадзор рекомендовал работодателям отменить все корпоративные мероприятия
Роспотребнадзор рекомендовал руководителям предприятий отменить все корпоративные мероприятия и проследить за тем, чтобы их работники избегали участия в других массовых мероприятиях
Роспотребнадзор рекомендовал руководителям предприятий отменить все корпоративные мероприятия и проследить за тем, чтобы их работники избегали участия в других массовых мероприятиях.
В рамках профилактики распространения COVID-19 санитарное ведомство также рекомендует «разделение потоков и разобщение коллектива». Речь идет о размещении сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, а также организация работы в несколько смен.
На входе рекомендовано создать пункт обработки рук кожными антисептиками и термометрии. Сотрудники с повышенной температурой тела не должны допускаться до рабочего места. Аналогичное требование относится к сотрудникам, которые вернулись из-за границы и пока не дождались результатов обязательного теста на коронавирус.
В офисах и цехах должна быть налажена качественная уборка с применением дезинфицирующих средств. Проводить ее необходимо не реже чем через каждые 2 часа.
В столовой рекомендуется использовать одноразовую посуду. В любом случае прием пищи прямо на рабочем месте лучше запретить, советуют санитарные врачи.