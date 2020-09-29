29 сентября 2020, 13:33
В Госдуме сообщили о госпитализации 18 депутатов с коронавирусом
«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом. Сегодня 18 депутатов», — заявил Вячеслав Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о госпитализации 18 депутатов с коронавирусом. Еще 60 парламентариев переболели COVID-19 ранее.
«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом. Сегодня 18 депутатов», — заявил Вячеслав Володин, слова которого приводит Telegram-канал LIFE SHOT.
Спикер также сообщил, что в связи с ростом заболеваемости Госдума частично переходит на удаленный режим работы. График посещений пленарных заседаний будет составляться для каждого депутата персонально.