Адвокат экс-депутата Анатолия Быкова сообщил о пропаже денег с его VIP-счета в Сбербанке
Адвокат бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова сообщил о краже денег своего подзащитного с VIP-счета в Сбербанке
Адвокат бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова сообщил о краже денег своего подзащитного с VIP-счета в Сбербанке.
Супруга Быкова обнаружила пропажу денег после того, как получила доступ к активам и счетам мужа. Деньги со счета пропали в период с июня по июль текущего года. Средства Быкова были переведены неизвестными лицами в Москву, сообщает ИА «Запад 24».
Адвокат экс-депутата Алексей Прохоров сообщил, что сотовый телефон Анатолия Быкова, с которого можно было получить доступ к деньгам и на котором было установлено приложение Сбербанк-онлайн, находился в распоряжении органов следствия, так как был изъят при задержании и был возвращен супруге только в начале сентября.
«Если телефон с доступом к счетам Сбербанка находился в распоряжении следствия, то при каких обстоятельствах могли быть похищены деньги?» — задался вопросом адвокат.
Алексей Прохоров подал на имя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого заявление о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц за совершенное преступление.
Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в причастности к убийству двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Позже экс-депутату предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом.