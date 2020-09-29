29 сентября 2020, 12:07
Биржевой курс евро вырос до 93 рублей, а курс доллара - до 80 рублей
Российский рубль продолжает падать по отношению к основным мировым валютам. В ходе торгов на Московской бирже евро преодолел отметку в 93 рубля, а доллар торгуется по 80 рублей
Российский рубль продолжает падать по отношению к основным мировым валютам. В ходе торгов на Московской бирже евро преодолел отметку в 93 рубля, а доллар торгуется по 80 рублей.
Главные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС на падение курса рубля пока не реагируют.
С начала текущего года рубль ослабел к евро и доллару практически на четверть, что является третьим худшим результатом среди валют развивающихся стран.
Давление на рубль оказывают протесты против Александра Лукашенко в Белоруссии, отравление Алексея Навального и военный конфликт в Нагорном Карабахе.