Счетная палата назвала «катастрофической» ситуацию с мусором в России
Счетная палата проверила российские полигоны ТБО и заявила о «близкой к катастрофе» ситуации с мусорными отходами. По данным ведомства, уровень переработки отходов не превышает 7%, а свыше 90% мусора по-прежнему отправляется на полигоны
Счетная палата проверила российские полигоны ТБО и заявила о «близкой к катастрофе» ситуации с мусорными отходами. По данным ведомства, уровень переработки отходов не превышает 7%, а свыше 90% мусора по-прежнему отправляется на полигоны и свалки.
В докладе СП говорится, что при нынешних темпах роста объемов твердых коммунальных отходов (ТКО), которые составляют 1–2% в год, в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов нет.
Решить проблему с мусором должен федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», задачей которого является создание высокотехнологичной инфраструктуры обработки и утилизации отходов. Однако пока этот проект не достигает поставленных целей, а его параметры нуждаются в пересмотре.
Кроме того, национальный проект «Экология» насчитывает в российских регионах 8 323 свалки, в том числе 916 свалок на территории городских округов. Федеральный проект «Чистая страна» предусматривает ликвидацию только 191 свалки, а более 700 свалок останутся в границах городов.
В Министерстве природы РФ на критику Счетной палаты ответили, что ситуация с переработкой отходов находится под постоянным контролем ведомства.