В России за сутки зарегистрировали еще 8 232 новых случая заражения коронавирусом
В России по данным на утро 29 сентября зарегистрировано 8 232 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперштаб по контролю за распространением новой инфекции
В России по данным на утро 29 сентября зарегистрировано 8 232 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперштаб по контролю за распространением новой инфекции.
Всего с начала пандемии было зарегистрировано 1 167 805 случаев заражения коронавирусом. Из них 952 399 человек излечились, а 20 545 человек скончались. За прошедшие сутки в России умерли 160 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
В Москве за сутки выявили 2 300 новых случаев заражения COVID-19, в Подмосковье - 209, в Санкт-Петербурге - 251, в Нижегородской области - 168, в Свердловской области - 143, в ХМАО - 143, в Ростовской области - 190, в Красноярском крае - 112, в Воронежской области - 165, в Ставропольском крае - 146, в Кемеровской области - 153.