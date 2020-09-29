Россияне с неизлечимыми болезнями пожаловались президенту на проблемы с обеспечением лекарствами
Российские граждане с неизлечимыми заболеваниями столкнулись с перебоями в обеспечении лекарствами по программе «14 высокозатратных нозологий». Об этом сообщается в письме на имя президента Владимира Путина
Российские граждане с неизлечимыми заболеваниями столкнулись с перебоями в обеспечении лекарствами по программе «14 высокозатратных нозологий». Об этом сообщается в письме на имя президента Владимира Путина, которое подписали 16 общественных пациентских организаций.
Обращение главе государства из-за проблем с лекарствами подписали среди прочихВсероссийский союз пациентов, общественная организация «Содействие больным саркомой», Российская ревматологическая ассоциация «Надежда», благотворительный фонд «Семьи СМА» и Всероссийское общество онкогематологии «Содействие», сообщает РБК.
В письме говорится о том, что проблема с обеспечением россиян жизненно необходимыми лекарствами возникла из-за недофинансирования закупок лекарств с переходящим трехмесячным запасом на следующий календарный год. Кроме того, в последнее время увеличилась потребность в лекарствах в рамках программы Минздрава из-за расширения федерального регистра пациентов, произошедшего за счет увеличения продолжительности жизни, увеличения дозировок или перехода на терапию более дорогими препаратами в случае осложнения формы заболевания.
Пациентские организации просят Минздрав возобновить закупки лекарств для программы «14 ВЗН» с переходящим трехмесячным остатком, а также увеличить ежегодное финансирование программы на 21 млрд рублей.