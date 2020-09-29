Госдума пригрозила Facebook и Twitter замедлением трафика за неисполнение закона о хранении данных
Парламентарии готовят законопроект о повышении фиксированных и введении оборотных штрафов, а также замедлении трафика интернет-сервисов на территории РФ по решению суда
Депутаты Госдумы решили ужесточить ответственность иностранных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства. Парламентарии готовят законопроект о повышении фиксированных и введении оборотных штрафов, а также замедлении трафика интернет-сервисов на территории РФ по решению суда.
Этот законопроект ужесточит ответственность зарубежных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства в части хранения и передачи персональных данных, удаления противоправного контента и неуплаты налогов с деятельности на территории страны, рассказал источник издания, сообщает «КоммерсантЪ».
В первую очередь этот документ направлен против Apple, Facebook и Twitter, которые отказываются исполнять требования по хранению данных россиян на серверах внутри России.
Если же иностранные компании согласятся исполнять российское законодательство, то им могут упростить процедуру регистрации в России и предложить льготы за создание совместных предприятий .