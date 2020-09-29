Власти Москвы объявили двухнедельные каникулы в школах из-за роста заболеваемости COVID-19
Соответствующее решение было принято по рекомендации санитарных врачей для сокращения контактов между детьми и снижения заболеваемости коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы в городских школах с 5 по 18 октября. Соответствующее решение было принято по рекомендации санитарных врачей для сокращения контактов между детьми и снижения заболеваемости коронавирусом.
Плановые каникулы в большинстве школ начинаются с 5 октября и длятся неделю. Однако в связи с ростом числа новых случаев заражения COVID-19 в Москве мэрия приняла решение о продлении каникул до двух недель.
На две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации в ведении столичного правительства. Дистанционных занятий в период каникул не будет. Дошкольные группы детских садов продолжат работу по обычному графику.