29 сентября 2020, 09:55
Владимир Потанин уступил Владимиру Лисину первое место в рейтинге богачей
Обновленный рейтинг российских богачей возглавил владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, состояние которого эксперты оценили в 22,6 млрд долларов
Глава «Норилького никеля» Владимир Потанин потерял первое место в списке самых богатых россиян по версии Forbes.
Обновленный рейтинг российских богачей возглавил владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, состояние которого эксперты оценили в 22,6 млрд долларов. Состояние бизнесмена увеличилось за счет роста стоимости акций НЛМК.
Прежний лидер рейтинга Владимир Потанин занял второе место. Его активы Forbes оценивает в 22,3 млрд долларов.
Замыкает тройку самых богатых россиян сенатор и миллиардер Сулейман Керимов с капиталом в размере
Третье место досталось семье сенатора Сулеймана Керимова, активы которой оцениваются в 21 миллиард долларов.