Главе Дагестана Владимиру Васильеву прочат скорую отставку
Глава Дагестана Владимир Васильев может уйти в отставку до парламентских выборов 2021 года. Причиной возможной отставки губернатора называют его возраст (71 год) и проблемы со здоровьем. Претензий у Кремля к работе Васильева нет
Глава Дагестана Владимир Васильев может уйти в отставку до парламентских выборов 2021 года. Причиной возможной отставки губернатора называют его возраст (71 год) и проблемы со здоровьем. Претензий у Кремля к работе Васильева нет.
Источники РБК сообщают, что Владимир Васильев сам захотел покинуть должность главы Дагестана, а Кремль рассматривает вариант с его заменой до выборов в Госдуму 2021 года, с тем чтобы избирательная кампания прошла под руководством нового руководителя региона.
Владимира Васильева может сменить сенатор от Ставропольского края 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов. В 2017 году Кремль уже предлагал ему возглавить Дагестан, но он отказался.
Эксперты отмечают, что Владимир Васильев изначально считался временным главой Дагестана, задача которого состояла в «зачистке» местных элит. Васильев не является представителем ни одного из системообразующих народов Дагестана, но уже был в почтенном возрасте, который уважают на Кавказе. Сейчас «зачистка» в государственных структурах Дагестана закончилась, новые люди назначены, а республике нужен хозяйственник.