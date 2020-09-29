29 сентября 2020, 07:46
В Архангельске появилась детская площадка «Силовичок» с танками и самолетами
На этой детской площадке установлены карусели в виде нарочито «мультяшных» танков и самолетов, «крестики-нолики» с изображением боевой техники, пограничный столб с расстояниями до некоторых российских городов
Фото: TJ
В Архангельске появилась детская игровая площадка с названием «Силовичок», сообщает один из пользователей Fun Video на TJournal.
На этой детской площадке установлены карусели в виде нарочито «мультяшных» танков и самолетов, «крестики-нолики» с изображением боевой техники, пограничный столб с расстояниями до некоторых российских городов, щит с фотографиями детей в военной форме и конструкция, на которой написано «Я люблю Юнармию».
За пределами детской площадки «Силовичок» нарисовано граффити с девизом Воздушно-десантных войск «Сбит с ног — сражайся на коленях. Идти не можешь — лежа наступай».