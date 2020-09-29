29 сентября 2020, 07:37
Американские бомбардировщики отработали нанесение удара по Калининграду
По данным Forbes, для отработки удара был выбран российский анклав на Балтийском море, так как там размещаются зенитные ракетные системы С-300 и С-400, а также ракетные комплексы «Искандер»
Два стратегических бомбардировщика В-52 Военно-воздушных сил США отработали нанесение удара по Калининградской области.
По данным Forbes, для отработки удара был выбран российский анклав на Балтийском море, так как там размещаются зенитные ракетные системы С-300 и С-400, а также ракетные комплексы «Искандер», способные поразить цели сможет в глубоком тылу Европы.
При имитации удара по Калининграду американские бомбардировщики не нарушали воздушное пространство России.
Между тем, Forbes отмечает, что американские B-52 не менее трех раз «провоцировали русских на действия по тревоге» в районе Черного моря. Таким путем командование НАТО пыталось проследить за методами ответных мер российской армии.