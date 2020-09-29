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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
Москва
29 сентября 2020, 02:14

В Москве резко вырос спрос на защитные маски, перчатки и антисептики

В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом спрос на защитные маски вырос на 100%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные крупных интернет-магазинов Wildberries и Ozon

В Москве резко вырос спрос на защитные маски, перчатки и антисептики
Фото: assiette.ru

В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом спрос на защитные маски вырос на 100%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные крупных интернет-магазинов Wildberries и Ozon. Также снова растет спрос на антисептики и перчатки.

По данным Wildberries, с 21 по 27 сентября спрос на одноразовые маски в Москве вырос на 101% к предыдущей неделе, на многоразовые маски — на 48%. На перчатки спрос вырос на 78%, а на антисептики - на 61%.

По данным Ozon, продажи медицинских масок выросли на 117% по сравнению со средненедельными показателями сентября и на 25% по сравнению с показателем на неделю раньше. Спрос на многоразовые маски вырос на 95%, а на антисептики - на 88%.

Напомним, в Москве по данным на утро 28 сентября впервые с июня было выявлено более 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

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