В Москве резко вырос спрос на защитные маски, перчатки и антисептики
В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом спрос на защитные маски вырос на 100%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные крупных интернет-магазинов Wildberries и Ozon
В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом спрос на защитные маски вырос на 100%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные крупных интернет-магазинов Wildberries и Ozon. Также снова растет спрос на антисептики и перчатки.
По данным Wildberries, с 21 по 27 сентября спрос на одноразовые маски в Москве вырос на 101% к предыдущей неделе, на многоразовые маски — на 48%. На перчатки спрос вырос на 78%, а на антисептики - на 61%.
По данным Ozon, продажи медицинских масок выросли на 117% по сравнению со средненедельными показателями сентября и на 25% по сравнению с показателем на неделю раньше. Спрос на многоразовые маски вырос на 95%, а на антисептики - на 88%.
Напомним, в Москве по данным на утро 28 сентября впервые с июня было выявлено более 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19.