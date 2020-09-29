Глава ФАС предложил создать единый сайт по продаже конфискованного имущества
На встрече с президентом Владимиром Путиным глава ведомства Игорь Артемьев сообщил, что сам он ни разу не видел объявление о продаже конфискованного имущества и вещдоков с истекшим сроком годности
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект о создании единого сайта по продаже конфискованного имущества.
На встрече с президентом Владимиром Путиным глава ведомства Игорь Артемьев сообщил, что сам он ни разу не видел объявление о продаже конфискованного имущества и вещдоков с истекшим сроком годности.
«Это лимузины, дачи. Где они все? Но мы однажды действительно имели такое дело, завели его официально, когда автомобиль Lamborghini был продан за 100 тысяч рублей одному гражданину. Естественно, его вернули назад в казну, но это факт», — сообщил глава ФАС, слова которого приводит Znak.com.
В этой связи Игорь Артемьев предложил создать единый сайт о продаже государственного имущества. Все конфискованное имущество нужно перевести в электронный формат, после чего проводить онлайн-аукционы.
«И на едином сайте любой гражданин, компания должны прочитать о продаже абсолютно любого имущества по любому законодательству», — добавил глава ФАС.