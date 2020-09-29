Власти Армении из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе запретили мужчинам выезд из страны
Власти Армении в связи с обострением конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет
Власти Армении в связи с обострением конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.
Агентство Sputnik сообщает со ссылкой на Комитет гражданской авиации страны, что все армянские мужчины из указанной возрастной категории смогут покинуть республику только с письменного разрешения военкоматов.
Власти страны также ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, в рамках которой призвали в армию из запаса всех офицеров, прапорщиков и рядовых до 55 лет.
Военное положение также введено в Азербайджане и Нагорном Карабахе.
Вечером 28 сентября Баку объявил новую широкомасштабную наступательную операцию на участках долины реки Аракс и Матагис-Талыш в Нагорном Карабахе. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.