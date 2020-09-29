Замглавы администрации Евпатории обвинили в получении крупной взятки
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замглавы администрации Евпатории, действующего и бывшего замдиректора управления капитального строительства города по факту получения взятки в особо крупном размере
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замглавы администрации Евпатории, действующего и бывшего замдиректора управления капитального строительства города по факту получения взятки в особо крупном размере. «КоммерсантЪ» сообщает, что дело было возбуждено в отношении вице-мэра Андрея Коваля.
Чиновникам предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Уголовное дело в отношении высокопоставленных сотрудников администрации Евпатории было возбуждено по факту проверки, проведенной совместно Следственным комитетом и УФСБ по республике Крым.
Согласно материалам следствия, заместители управления капстроительства предложили директору одной из фирм оказать содействие в заключении договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по детскому саду в Евпатории, а также сдаче этого объекта и последующем выполнении иных контрактов. За свои услуги чиновники попросили 10,5 млн рублей. В свою очередь вице-мэр пообещал не принимать меры в случае выявления нарушений.
Задержанные чиновники своей вины в получении взятки от бизнесмена не признали.